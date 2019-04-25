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Erzurum’da kayıp Furkan’ın babası tutuklandı

Günlerce arama çalışmalarına hız verilen 4 yaşındaki Furkan'ın kaybolmasına ilişkin ailesi gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararları sonrası Furkan'ın babası tutuklandığı açıklandı.

İHA | 25.04.2019 - 19:05..
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Erzurum’un Karaçoban ilçesinde 17 Nisan’dan beri kayıp olan 4 yaşındaki Furkan’ın aranması devam ediyor.  Polis Furkan'ın kaybolmasında sorumlu tuttuğu babası, amcası, babaannesi ve dedesi gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmişti.

BABA TUTUKLANDI

Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karaçoban ilçesi Budaklı Mahallesi’nde 17 Nisan’da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y.’nin İlçe Jandarma, AFAD ve emniyet güçlerince aranmaya devam edildiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında “kasten adam öldürme” suçlamasıyla şüpheliler dede E.Y., babaanne H.S.Y., amca Y.Y ve F.Y.’nin gözaltına alındığı belirtildi.

Adliye makamlara sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve H.S.Y. serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden baba F.Y. tutuklanırken amca Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan baba F.Y’nin, AFAD ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katıldığı fotoğraf ortaya çıktı.

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