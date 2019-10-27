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Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı

Hava sıcaklığının kış aylarında eksi 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle mezarların güçlükle kazıldığı Erzurum’da, 800 mezar hazır hale getirildi.

İHA | 27.10.2019 - 13:09..
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Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı

Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor.

800 MEZAR KAZILDI

Erzurum’da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler, zor anlar yaşıyor. Büyükşehir belediyesi, kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi.

Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı

ERZURUM HALKI MEMNUN

Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı İZLE

Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı

Vatandaşlar, büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu bu hizmetin çok doğru olduğunu ve bu kadar mezarın hazır hale getirilmesinden memnun olduklarını söylediler.

Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı

Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı

Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı

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