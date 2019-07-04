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Erzurum'da komşu çocuğu, arkadaşının ellerini yaktı

14 yaşındaki komşu çocuğu P.Y., oyun oynadıkları sırada Efe Ecer’in ellerine kolonya döküp ateşe verdi.

İHA | 04.07.2019 - 10:59..
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Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen dehşet verici olayda, 7 yaşındaki Efe Ecer dışarıda oyun oynadığı sırada P.Y. (14) yanına geldi.

P.Y., yanlarına gittiği 3-4 çocuğun eline kolonya döktü. Cebinden çakmağı çıkardığı sırada diğer çocuklar kaçarken P.Y., Efe Ecer’i kolundan yakaladı.

Ecer’in kolonyalı ellerini ateşe veren P.Y., olay yerinden kaçtı.

ELLERİ YANAN ÇOCUĞUNU GÖREN ANNE: ŞİKAYETÇİYİM

Elleri yanan Efe Ecer’in ağlamasını duyan komşuları, yanan ellerine ilk müdahaleyi yaptı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ecer’in ellerinde, 2. derece yanık oluştuğu belirtildi.

Çocuğunun ellerinin yandığını gören anne Suzan Ecer, durumu polise bildirdi.
Oğlunun ellerini o halde görünce bayıldığını ifade eden anne Suzan Ecer, “Perşembe günü ben içeride ameliyatlıydım, uyurken çocukların seslerine dışarıya çıktım. Komşumun oğlu çocuğumun ellerine kolonya dökerek ateşe vermiş. Çok üzücü bir olay, hiçbir annenin yaşamasını istemediğim bir olay. O an polislere haber verdim. Polisler geldi götürdük, müdahalede bulundular. Şikayetçi oldum.” dedi.

Erzurum'da komşu çocuğu, arkadaşının ellerini yaktı

DEDESİNİN ELLERİNİ DE KOLONYA İLE YAKMIŞ

Efe oyun oynarken P.Y.’nin eline kolonyayı döküp ateşe verdiğini ifade anne Ecer, “Diğer çocukları da yakacakmış. Onlar kaçınca zorla çocuğumu tutmuş ellerini ateşe vermiş. Aynı gün dedesinin ellerini de yakmış. Hiç kimse müdahalede bulunmamış. Herkesten ricam o çocuğun bu mahallede yaşatılmasını istemiyorum. Hiçbir annenin böyle acı yaşamasını istemiyorum. Allah düşmanıma böyle acı yaşatmasın. Çocuğumun geleceğiyle bile oynadı, psikolojik desteğe ihtiyacımız var. Çocuğum kendi başına yemek yiyemiyor. Gece uykudan uyanıp ‘turuncu ellerim yandı’ diyerek sayıklıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Bunu yapan daha kötü şeyler yapar. Tedavisi iyiye doğru gidiyor her gün müdahale ediyorlar, kremlerle, ilaçlarla.” diye konuştu.

Erzurum'da komşu çocuğu, arkadaşının ellerini yaktı

Erzurum'da komşu çocuğu, arkadaşının ellerini yaktı

Erzurum'da komşu çocuğu, arkadaşının ellerini yaktı

Erzurum'da komşu çocuğu, arkadaşının ellerini yaktı

Erzurum'da komşu çocuğu, arkadaşının ellerini yaktı

Erzurum'da komşu çocuğu, arkadaşının ellerini yaktı

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