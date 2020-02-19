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Erzurum'da kümes sahibi adam tilkiyle sohbet etti

Köye inen bir tilki kümesin önünden tavukları alıp kaçmaya çalışırken, sahibi ile karşılaştı. Tilkiyi karşısında gören çiftçi, onu ikna etmeye çalıştı.

İHA | 19.02.2020 - 14:16..
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Erzurum’un Hınıs ilçesinde aç kalan bir tilki köye indi. Tilki, bir kümesin önünde gördüğü tavukları alıp kaçmak istedi.

O esnada kümesin orada olan tavukların sahibini gören tilki, kümesten uzaklaştı. İnatçı tilki, kısa bir aranın ardından yeniden kümesin önüne gelerek tavukların yanına yaklaştı.

KOYU SOHBET

Tavukları yakalamaya çalışan tilkiye izin vermeyen çiftçi Tuncay Edis, sohbet etmeye başladı.

Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle sohbet etti

"BUNLARI SANA YEDİRMEYİZ"

Edis, tilkiye defalarca, “Hangi tavuğu istiyorsan söyle ama bu tavuklar bizim bunları sana yedirmeyiz.” dedi.

Erzurum'da kümes sahibi adam tilkiyle sohbet etti

EKMEK VE ET YEDİRDİ

Edis ve eşi, tavukları kümese koyduktan sonra adeta aç tilkiye tavukları yememesi için ekmek ve et yedirdi.

Tavukların sahibi Tuncay Edis’in aç tilkiyle sohbet ettiği bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Erzurum'da kümes sahibi adam tilkiyle sohbet etti

FENOMEN TİLKİ

Çiftçi Tuncay Edis tilkiyle olan sohbetinden dolayı tilkinin fenomen olduğunu ifade ederek, "Fenomen tilki kış şartlarında yemek bulmakta zorlandığı için bazı günlerde ahırın yanına geliyordu. Bir kaç gün boyunca biz tilkiye ekmek vermeye başladık. Ekmekleri yedikten sonra son geldiğinde tavuklara göz dikmeye başladı. Baktık tilki, bizim tavukları canlı canlı yemek istiyor. Biz tavukları içeri alıp, ona dışarıda ekmek veriyoruz. Her gün gelip yemeğini yedikten sonra gidiyor. Elimizde ne varsa veriyoruz, yeter ki tavuklarımıza saldırmasın." dedi.

Erzurum'da kümes sahibi adam tilkiyle sohbet etti

Erzurum'da kümes sahibi adam tilkiyle sohbet etti

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