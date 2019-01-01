Erzurum'da liseli gençler kardan ev yaparak eğlendi

Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Umutcan Kul ile Yusuf Var, karı eğlenceye çevirdi.

YAPIMI 5 SAAT SÜRDÜ

Evlerinin hemen yanında 2 metre yüksekliğinde, yaklaşık 3 metrekare genişliğinde kardan ev (igloo) yapan iki arkadaşın çalışması, yaklaşık 5 saat sürdü.

ÇAY İÇİP NEY ÜFLEDİLER

Kardan evi tamamlayarak içine giren Umutcan ve Yusuf; çay içip, bağlama çaldı, ney üfledi.

KARDAN EVİ BÜYÜTECEKLER

İki arkadaş, önümüzdeki günlerde bu evin daha genişini yapıp, arkadaşlarını da davet edeceklerini söyledi. Hayalinin mimarlık olduğunu söyleyen Umutcan Kul, "Uzun bir süreden sonra ilçemize bol kar yağdı. Elim bu işlere yatkın olduğu için Yusuf'un da yardımı ile igloo yaptık. Çok da güzel oldu. Hafta sonlarını kardan evimizde geçiriyoruz" dedi.