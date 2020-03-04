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Erzurum'da mağaza açılışında izdiham yaşandı

Yeni açılan bir mağazadaki indirimi kaçırmak istemeyen müşteriler, izdiham sırasında bayılan bir kadının kurtarılmasına bile izin vermedi.

İHA | 04.03.2020 - 14:48..
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Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Saray Bosna Mahallesi'nde, yeni açılan bir mağazada indirim olduğunu duyan yüzlerce kadın, mağazaya akın etti.

KADINLARDAN BİRİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Mağaza önünde oluşan uzun kuyruklar sonrası içerideki indirime ulaşmak isteyen kadınlar, adeta birbirlerini ezip geçti. Polis ekiplerince araç trafiği bir süreliğine kapatılırken, kalabalıkta bir kadın fenalık geçirerek bayıldı.

Erzurum'da mağaza açılışında izdiham yaşandı

Erzurum'da mağaza açılışında izdiham yaşandı ViDEO

SAĞLIK EKİPLERİ İZDİHAMDAN DOLAYI MÜDAHALE EDEMEDİ

Mağazaya çağrılan sağlık ekipleri, kalabalıktan içeride bayılan kadına müdahale edemezken, indirim fırsatını kaçırmak istemeyen kadınlar sağlık ekiplerinin çalışmasına dahi izin vermedi.

Aşırı kalabalıktan dolayı uzun kuyruk oluşması sonucu mağaza görevlileri, kapıları kapatmak zorunda kaldı.

 

Erzurum'da mağaza açılışında izdiham yaşandı

Erzurum'da mağaza açılışında izdiham yaşandı

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