Erzurum'da mağaza açılışında izdiham yaşandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Saray Bosna Mahallesi'nde, yeni açılan bir mağazada indirim olduğunu duyan yüzlerce kadın, mağazaya akın etti.

KADINLARDAN BİRİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Mağaza önünde oluşan uzun kuyruklar sonrası içerideki indirime ulaşmak isteyen kadınlar, adeta birbirlerini ezip geçti. Polis ekiplerince araç trafiği bir süreliğine kapatılırken, kalabalıkta bir kadın fenalık geçirerek bayıldı.

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SAĞLIK EKİPLERİ İZDİHAMDAN DOLAYI MÜDAHALE EDEMEDİ

Mağazaya çağrılan sağlık ekipleri, kalabalıktan içeride bayılan kadına müdahale edemezken, indirim fırsatını kaçırmak istemeyen kadınlar sağlık ekiplerinin çalışmasına dahi izin vermedi.

Aşırı kalabalıktan dolayı uzun kuyruk oluşması sonucu mağaza görevlileri, kapıları kapatmak zorunda kaldı.