Erzurum'da mahalleli yangını izlerken yasağı unuttu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Fatma- İbrahim Deniz çiftine ait, tek katlı kullanılmayan evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalleli, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

YASAĞI UNUTUP, YANGINI İZLEDİLER

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de sokağa çıkma yasağını unutup, meraklı gözlerle yangını izleyen vatandaşları dağıtmaya çalıştı.

Sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma yasağını unutan meraklı kalabalığı, polis ekipleri uyararak evlerine gönderdi.

"YANINCA SATACAK BİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Bazıları ise cep telefonları ile görüntülü olarak yangını ailelerine izletti. Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Evinin yanışını izleyen 5 çocuk annesi Fatma Deniz, "İçeride birkaç eşyamız kalmıştı. Yıkılıyor diye 1 ay önce biraz ilerideki yeni evimize taşınmıştık. Eşim çalışmıyor. Bunları yıkıp malzemelerini satacaktık. Yanınca satacak bir şeyimiz de kalmadı." dedi.