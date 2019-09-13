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Erzurum’da mancınık güllesi bulundu

Moğollardan kalma olduğu tahmin edilen 2 ton ağırlığında Orta Çağ'da savaşlarda ve kuşatmalarda, duvarları hasara uğratmak için kullanılan mancınık güllesi müzeye gönderildi.

İHA | 13.09.2019 - 08:53..
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Erzurum’un Aziziye İlçesi Toprakkale Mahallesi'nde tünel açma çalışmaları sırasında belediye işçileri, tonlarca ağırlığında olan 3 gülle buldu.

Çalışmalar sırasında 2’si kırılan güllelerden birisi sağ ele geçirildi.

Erzurum’da mancınık güllesi bulundu

MÜZEYE TAŞINDI

Belediye ekipleri, güllenin görüntüsü açısında farklı bir taş olduğunu fark etmesi üzerine müze müdürlüğüne haber verdi. Tünele gelen arkeologlar taşın mancınık güllesi olduğuna ve müzeye teslim edilmesi gerektiğine karar verdi.

Erzurum’da mancınık güllesi bulundu

EN BÜYÜK GÜLLELERDEN BİRİ

Ağırlığının yaklaşık 2 ton olduğu belirlenen gülle, iş makinesiyle kamyona yüklenerek Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 ton ağırlığındaki güllenin Moğollar tarafından kullanıldığı ve bu zamana kadar bulunan mancınık güllerinin en büyük örneklerinden birisi olduğu tahmin ediliyor.

Erzurum’da mancınık güllesi bulundu

KALELERİN SURLARINI YIKMAK İÇİN KULLANILIYORDU

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan en büyük gülle olduğunu ifade eden Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, “Gülle 1.5, 2 ton ağırlığında 1 metre genişliğinde devasa bir top. Özellikle Moğollar döneminde kalelerin surlarını yıkmak için kullanılıyordu. Bu gülle ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bu büyüklükte ilk gülle oldu. Topu, müze müdürlüğünün bahçesine taşıyıp tekrar inceleyeceğiz.” dedi.

Erzurum’da mancınık güllesi bulundu

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