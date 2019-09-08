Erzurum'da onlarca çocuk elektrik direğinde sallanıyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde uygulanan kentsel dönüşüm sonrası gecekondular yıkılarak, yerlerine apartmanlar inşa edildi.

Ancak park ya da sosyal donatı alanları yapılmadı.

TEHLİKE UMURLARINDA DEĞİL

Oyun alanları kısıtlı olan mahallede çocuklar, yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdu. Yüksek gerilim kablolarını taşıyan direkte tehlikeye aldırış etmeden salıncakta sallanan çocuklar, yetkililerden park yapmasını istedi.

"ÇOCUKLARI ENGELLEYEMİYORUZ"

Mahallede park olmadığı için çocukların yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurduğunu söyleyen Yavuz Coşkun, "Çocuklar yağmurlu günlerde bile buraya salıncak kuruyorlar. Herhangi bir önlem yok. İlgililere kaç kez park kurulsun diye talebimiz oldu. Çocukları engelleyemiyoruz, tedirgin oluyoruz. Çocuklarımızın can güvenliğinden kaygı duyuyoruz." dedi.

"ÇÖZÜM BULUNAMADI"

Çocuklarını oyun oynamak için dışarı bırakmadığını ifade eden Ahmet Özhan ise "Mahallede dışarı çıkan çocuklar toz- toprak içinde oynuyor. Kaç kez mahallemize bir park yapılmasını istedik ama bir çözüm bulunamadı. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz." diye konuştu.