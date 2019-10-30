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Erzurum’da otomobil bataklığa uçtu: 3 ölü

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 30.10.2019 - 19:13..
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Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, köprüden bataklığa düştü. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Aşkale ilçesine bağlı Çayköy yakınlarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan otomobil, Serçeme köprüsünden bataklığa uçtu. Remzi Delibaş (70) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan eşi Nevin Delibaş (57) ve kızı Derya Delibaş (29) hayatını kaybetti.

Erzurum’da otomobil bataklığa uçtu: 3 ölü VİDEO

AKŞAM FARK EDİLDİ

Sabah saatlerinde meydana geldiği belirtilen kaza akşam saatlerinde bölgede çalışan iş makinesi operatörü tarafından fark edilerek güvenlik güçlerine bildirildi. 112 ve itfaiye ekipleri bölgeye gelince bataklığa saplanmış otomobile ve içindeki 3 cansız bedene ulaştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Erzurum’da feci kaza: 3 ölü -2

Erzurum’da feci kaza: 3 ölü -3

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