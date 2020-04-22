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Erzurum'da otomobil, kamyonun altına girdi: 2 ölü

Park halindeki kamyonun altına giren otomobilde bulunan 1'i kadın, 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

DHA |
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Erzurum'da otomobil, kamyonun altına girdi: 2 ölü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Ahmet Furkan Bölükbaşı'nın (23) yönetimindeki 48 UC 145 plakalı otomobil, Palandöken Kayak Merkezi'ni kent merkezine bağlayan İbrahim Polat Caddesi'nde park halinde bulunan 25 SA 788 plakalı kamyonun altına girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1'İ KADIN, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilden sürücü Ahmet Furkan Bölükbaşı ile yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedenlerini çıkarttı.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası 2 kişinin cansız bedenleri, morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden kadının kimliğinin tespit edilmesine çalışılıyor.

Erzurum'da otomobil, kamyonun altına girdi: 2 ölü

Erzurum'da otomobil, kamyonun altına girdi: 2 ölü

Erzurum'da otomobil, kamyonun altına girdi: 2 ölü

Erzurum'da otomobil, kamyonun altına girdi: 2 ölü

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