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Erzurum'da otomobil su birikintisine devrildi

Bulundukları otomobil yol kenarındaki su birikintisine devrilince, ıslanarak donma tehlikesi geçiren 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

AA | 06.12.2019 - 17:02..
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Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Ahmet Ceylan otomobiliyle, 3 çocuğu, eşi Sibel Ceylan ve kayınvalidesi Zöhre Bektaş ile seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkıp şarampoldeki 1,5 metrelik su birikintisine düştü.

ARAÇ SU ALMAYA BAŞLADI

Kaza sonrası aracın içi su almaya başlarken olayı yara almadan atlatan aile fertleri ıslanıp donma tehlikesi geçirdi. Bu kişilerden Ahmet Ceylan, Sibel Ceylan ve Zöhre Bektaş, kendi imkanları ile araçtan çıktı.

Erzurum'da otomobil su birikintisine devrildi

BABA ÜÇ ÇOCUĞUNU KURTARDI

Araçtaki 3 çocuk ise babaları Ahmet Ceylan'ın yoğun uğraşları sonrası araçtan çıkartılabildi. 6 kişilik kazazede aile, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslar ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Erzurum'da otomobil su birikintisine devrildi

DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Hastanenin Acil Tıp Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Osman Koçak, yaptığı açıklamada, trafik kazası sonucu gelen hastaların soğuk suya maruziyetleri dolayısıyla vücut ısılarının normal seviyelerin altına düştüğünü söyledi.

Hastaların genel durumlarının iyi olduğunu aktaran Koçak, "Hastalara ısıtma yöntemleri uyguladık, dışarıdan ısıtıcılarla ısınmalarını sağladık. Mesane ve midelerini serum fizyolojik dediğimiz sıvılarla yıkadık. Ayrıca ısıtılmış serum tedavileri uyguladık ve hastaların normal vücut ısılarına gelmesini sağladık." dedi.

Erzurum'da otomobil su birikintisine devrildi

''TERS YÖNDEN GELEN ARACA VURMAMAK İÇİN FREN YAPTI''

Sibel Ceylan da yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını söyleyerek, "Çocukların Erzurum'da diş randevuları vardı. Eşim araç kullanırken karşıdan ters yönden gelen araca vurmamak için fren yaptı. Sonra yolun yanındaki su dolu çukura uçtuk, arabanın camları kırıldı, araba su dolmaya başlayınca eşim çocukları çıkardı, sonra annemle ben çıktım." diye konuştu.

''HEMŞİRELER, ÇOCUKLARA KENDİ KIYAFETLERİNİ VERMİŞLER''

Hastaların yakını Nuray Köse ise çocukları babalarının kurtardığını belirterek, "Arabanın yol kenarında devrildiği yer yaklaşık 1,5 metre derinliğinde. Çocuklar arabanın içinde kalsaydı boğulma tehlikesi olurdu. Burada doktor ve hemşireler çok iyi, çocuklara kendi kıyafetlerini vermişler. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun." dedi.

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