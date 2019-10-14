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Erzurum'da otomobilin lastiğinden uyuşturucu çıktı

Erzurum'da durdurulan aracın lastiğinin içerisinden 1 kilo 10 gram bonzai, 8 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 adet de uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

İHA | 14.10.2019 - 15:36..
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İstanbul'dan Erzurum'a araçlarıyla gelen B.Ö. ve K.Ü., Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından durduruldu.

Araçta arama yapıldı.

LASTİĞİN HAVASI İNDİRİLEREK ARAMA YAPILDI

Uyuşturucu madde arama köpeği Çakıl’ın bagajda bulunan yedek lastiğe tepki vermesi üzerine lastiğin havası indirilerek inceleme yapıldı.

Erzurum'da otomobilin lastiğinden uyuşturucu çıktı

LASTİĞİN İÇERİSİNDE GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU BULUNDU

Yapılan aramada lastik içerisine gizlenmiş 1 kilo 10 gram bonzai, 8 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 adet de uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Otomobilde bulunan B.Ö. ve K.Ü. gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyete götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi.

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