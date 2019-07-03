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Erzurum'da otostop çeken kız trafik kazasında öldü

Doğum günü partisinden dönen kızlar, araç bulamayınca otostop çekerek eve gitmek zorunda kaldı. Alkollü olduğunu sonradan anladıkları sürücü kaza yaptı ve kaza sonrası Berrak K. hayatını kaybetti.

İHA | 03.07.2019 - 16:22..
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16 yaşındaki Berrak K., 14 yaşındaki kız kardeşi Şura K. ve diğer arkadaşı 17 yaşındaki Beyza A. ile birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katılmak için Terminal Caddesi üzerindeki bir kafeye geldi.

OTOSTOP ÇEKMEK ZORUNDA KALDI

Doğum günü partisinin ardından yürüyerek üniversite kavşağına kadar gelen genç kızlar, Ilıca’daki evlerine dönmek için araç bulamayınca otostop çekmek zorunda kaldı.

Genç kızlar, sürücüsünün yaşlı olduğunu gördükleri araca binmeye karar verdiler. B.Ç. isimli sürücünün alkollü olduğunu fark edemeyen genç kızlar kamyonete bindi.

B.Ç. (58) isimli sürücü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce yol kenarında bulunan refüje ardından ağaca vurarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Erzurum'da otostop çeken kız trafik kazasında öldü

KALP MASAJINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan Berrak K.(16), Şura K.(13) ve Beyza A.(17) Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine, şoför B.Ç. ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alınan bilgilere göre yaralılardan Berrak K., 3 kez kalp masajı ile hayata döndürülmesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası yapılan alkol testinde sürücü B.Ç. 132 promil alkollü çıkarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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