taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5338
Euro
6.1777
Altın
1431.84
Borsa
102686.11
Gram Altın
255.404

Erzurum'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Seyir halindeki bir kamyonete asılarak paten yapan 5 gencin, tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

İHA | 31.07.2019 - 09:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Erzurum'da, yaşları 14 ile 18 arasında değişen gençlerin paten tutkusu yollara taştı. O anlar ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

5 GENÇ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Üniversite Kavşağı’nda trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafikte seyreden bir kamyonete sağlı sollu tutunarak kayan patenli 5 gencin, kazaya adeta davetiye çıkardığı görüldü.

Erzurum'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Gençler, hareket halindeki otomobile tutunarak dakikalarca patenle ilerledi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, otomobilin bir süre sonra yön değiştirmesiyle sona erdi.

Bir diğer grup ise İstanbul Kapı Kavşağı'nda, yolun boş anını yakalayarak birbirleriyle yarış içerisine girdi.

Erzurum'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

83
S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

77
ABD'den 1,5 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den 1,5 milyar dolarlık silah satışı

45
Sterlinde Brexit kaybı giderek artıyor

Sterlinde Brexit kaybı giderek artıyor

27
Ruhani ile Macron, ABD'ye karşı aynı fikirde

Ruhani ile Macron, ABD'ye karşı aynı fikirde

11
Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

79
Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir