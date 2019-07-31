Erzurum'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Erzurum'da, yaşları 14 ile 18 arasında değişen gençlerin paten tutkusu yollara taştı. O anlar ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.
5 GENÇ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
Üniversite Kavşağı’nda trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafikte seyreden bir kamyonete sağlı sollu tutunarak kayan patenli 5 gencin, kazaya adeta davetiye çıkardığı görüldü.
BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR
Gençler, hareket halindeki otomobile tutunarak dakikalarca patenle ilerledi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, otomobilin bir süre sonra yön değiştirmesiyle sona erdi.
Bir diğer grup ise İstanbul Kapı Kavşağı'nda, yolun boş anını yakalayarak birbirleriyle yarış içerisine girdi.