Erzurum'da pazarda seçmece tartışması

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi sonucu yetkililer ve vatandaşlar önlem alıyor.

Salgınla mücadele kapsamında, pazarlarda seçerek almak yasaklanırken, pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı.

PAZARCIYLA MÜŞTERİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Erzurum'da pazarda, zabıta ve polis ekipleri denetime çıktı. Zabıta, pazarcıları tek tek dolaşarak maske ve eldiven kontrolü yaptı.

Bu sırada poşetlere rastgele meyve ve sebze dolduran müşteriyle, pazarcı arasında 'çürük' , 'küçük' tartışması çıktı.

Polis ekiplerince, müşteriye yasağın anlatılması üzerine tartışma, kısa süre sonra bitti.

KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEM ALIYORLAR

Belediye tarafından görevlendirilen kişiler, pazara giren herkesin eline antiseptik solüsyon sıkarken, alışveriş için pazara gelen birçok kişinin maskesiz olması da dikkat çekti.

65 yaş üzerinde olmasına rağmen dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise evde oturmaktan ve eşlerinin çok konuşmasından dolayı bunalıp dışarıya çıktıklarını belirtti.

Maske takmayan müşteriler ise, "Herkes bize tuhaf tuhaf baktığı için takmıyoruz." dedi.