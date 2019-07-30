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Erzurum’da peynir hırsızları yakalandı

Piyasa değeri 100 bin TL olan peynirleri çalan kişiler yakalandı.

İHA | 30.07.2019 - 14:35..
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Erzurum’da peynir pazarından peynir ve süt ürünlerini çalan kişiler, 100 güvenlik kamerasını inceleyen güvenlik güçleri tarafından tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 100 BİN TL

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki peynir pazarında, piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan peynir ve süt ürünleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını iş yeri çalışanlarından bir şahsın gerçekleştirdiği yönünde bilgi elde edildi.

Erzurum’da peynir hırsızları yakalandı

100 ADET GÜVENLİK KAMERASINA BAKILDI

Bu kapsamda şahsın faaliyetleri takip altına alındıktan sonra yapılan titiz çalışma neticesinde, yaklaşık 100 adet güvenlik kamerası incelerek suç unsuru malzemelerin taşınmasında kullanılan araç ile malzemelerin, Erzurum şehir merkezinde saklandığı depolar tespit edildi.

Erzurum’da peynir hırsızları yakalandı

ÇALINAN PEYNİRLER ELE GEÇİRİLDİ

İcra edilen operasyonda çalınan peynir ve süt ürünleri ele geçirildi, toplamda iki şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edildikten sonra gözaltına alınan şahıslardan 1’i tutuklanarak, Erzurum Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Erzurum’da peynir hırsızları yakalandı

Erzurum’da peynir hırsızları yakalandı

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