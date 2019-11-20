taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.317
Altın
1478.14
Borsa
107673.28
Gram Altın
271.391
Bitcoin
46422.01

Erzurum'da tartıştıkları kişiyi eve götürüp işkence yaptılar

Yolda karşılaşıp kavga ettikleri adamı eve götürüp iki gün boyunca işkence eden hırsızlar, bir de adamı bacağından vurdu. Ardından da banka kartlarını, saatini ve cep telefonunu zorla alıp kaçtılar.

İHA | 20.11.2019 - 10:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Pazartesi günü Palandöken ilçesinde meydana gelen ilginç olayda M.Ç.Y., eve gittiği sırada B.P. ve Y.A. ile yolda karşılaştı.

BANYOYA KİLİTLEYİP İKİ GÜN İŞKENCE YAPTILAR

Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkması üzerine B.P. ve Y.A., M.Ç.Y.’yi eve götürdü. Şahıslar, M.Ç.Y.’yi banyoya kilitleyerek iki gün boyunca işkence yaptı.

BACAĞINDAN VURUP KAÇTILAR

Daha sonra M.Ç.Y.’yi Eski Alabalık tesisleri içinde bulunan yeşillik alana götüren şahıslar, burada sağ bacağına silahla ateş ederek banka kartlarını, saatini ve cep telefonunu zorla alıp kaçtı.

Erzurum'da tartıştıkları kişiyi eve götürüp işkence yaptılar

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ç.Y., tedavi altına alındı.

Erzurum'da tartıştıkları kişiyi eve götürüp işkence yaptılar

ZANLILAR TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde B.P. ve Y.A. Müftü Solakzade Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'da tartıştıkları kişiyi eve götürüp işkence yaptılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

128
FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

48
Trump: Düzmece bir mahkeme

Trump: Düzmece bir mahkeme

47
2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

105
İsrail, Suriye'de rejim ve İran hedeflerini vurdu

İsrail, Suriye'de rejim ve İran hedeflerini vurdu

116
TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

30
Tosuncuk Ukrayna'da aranıyor

Tosuncuk Ukrayna'da aranıyor

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir