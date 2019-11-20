Erzurum'da tartıştıkları kişiyi eve götürüp işkence yaptılar

Pazartesi günü Palandöken ilçesinde meydana gelen ilginç olayda M.Ç.Y., eve gittiği sırada B.P. ve Y.A. ile yolda karşılaştı.

BANYOYA KİLİTLEYİP İKİ GÜN İŞKENCE YAPTILAR

Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkması üzerine B.P. ve Y.A., M.Ç.Y.’yi eve götürdü. Şahıslar, M.Ç.Y.’yi banyoya kilitleyerek iki gün boyunca işkence yaptı.

BACAĞINDAN VURUP KAÇTILAR

Daha sonra M.Ç.Y.’yi Eski Alabalık tesisleri içinde bulunan yeşillik alana götüren şahıslar, burada sağ bacağına silahla ateş ederek banka kartlarını, saatini ve cep telefonunu zorla alıp kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ç.Y., tedavi altına alındı.

ZANLILAR TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde B.P. ve Y.A. Müftü Solakzade Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.