Erzurum'da tatlı yüzünden iki esnaf mahkemelik oldu

Merkez Palandöken ilçesindeki Yenişehir semtinde 1963 yılından beri tatlıcılık yapan Ziya Bayraktar, sütlaçla pekmezli kadayıfı birleştirdi. Müşterilerine 'turbo' adını verdiği sütlaç üzerine pekmezli kadayıfı ikram etmeye başlayan Bayraktar, 5 Ağustos 2015'te Türkiye Patent Enstitüsü'ne başvurdu.

'TURBO' NUN PATENTİNİ ALDI

Ziya Bayraktar'ın başvurusu üzerine 'turbo' adıyla marka tescili verildi. 'Sütlaç üzerine pekmezli kadayıfı' 17 Mayıs 2016 kararıyla 'endüstriyel tasarımlar' adı altında 5 yıl süreyle tescillendi.

DÜKKAN KOMŞUSU TATLIYI YAPINCA MAHKEMELİK OLDULAR

Ziya Bayraktar'ın geliştirdiği 'turbo' tatlısını, iş yerinin arka tarafında dükkanı bulunan Orhan Kırkpınar da yapmaya başladı. Bunun üzerine Ziya Bayraktar, mahkemeye başvurdu.

Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açan Ziya Bayraktar'ın avukatı, Orhan Kırkpınar'ın müvekkili adına tescilli sütlaç üzerine pekmezli kadayıf şeklindeki endüstriyel tasarımına konu ürünü, müvekkilinin tescilli endüstriyel tasarımından kaynaklı haklarına tecavüz teşkil ettiği gibi, tüketiciler nezdinde karışıklığa ve haksız kazanca mahal verdiğini söyledi.

1500 TL MADDİ, 5000 TL DE MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETTİ

Ziya Bayraktar'ın avukatı, mahkemeden üretim ve sunumun durdurulmasını, ayrıca 1500 TL maddi, 5000 TL de manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte alınmasını talep etti.