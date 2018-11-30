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Erzurum'da terk edilen uçak

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde yardım malzemesi getiren uçak, aprondaki kazada kokpitinde oluşan hasar nedeniyle 7 yıldır gerekli onarımın yapılmasını bekliyor.

İHA | 30.11.2018 - 09:02..
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Van'da meydana gelen depremin ardından 31 Ekim 2011 tarihinde yardım malzemesi getiren Kırgızistan'a ait uçağın çarptığı Gürcistan'a ait uçağın kokpit kısmı ağır hasar gördü. O günden beri Erzurum Havalimanında bekletilen uçağın onarımı Gürcü yetkililerce yapılmadı.

Yetkililer, kazanın ardından vakit kaybedilmeden gerekli kaza tutanakları tutularak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderildiğini, ancak geçen süre içerisinde bir gelişme olmadığını belirtti.

UÇAK 7 YIL 29 GÜNDÜR HAVALİMANINDA BEKLİYOR

Yardım amaçlı gelmesi dolayısıyla konma ve konaklama ücreti alınmayan uçak, halen ilgili firma ve Gürcülerce alınmayı bekliyor.

Erzurum'da terk edilen uçak

KONAKLAMA ÜCRETİ KESİLEMİYOR

Uçak, Erzurum Havalimanına deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş olmasaydı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ücret tarifesi gereği işletmecisine uçağın ağırlığı dikkate alınarak ton başına günlük 2,5 euro konaklama ücreti fatura edilecekti.

"Ilyushing Il-76TD" tipi uçağının yaklaşık 170 tonluk olduğu göz önüne alındığında uçağın günlük konaklama ücreti 425 euro, yıllık ise 155 bin 125 euroya karşılık gelecekti.

Uçağın, 7 yıl 29 gündür havalimanında konakladığı dikkate alındığında işletmeci konaklama maliyeti olarak 1 milyon 98 bin 200 euro karşılığı olan yaklaşık 6 milyon 490 bin lira ödeyecekti.

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