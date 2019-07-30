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Erzurum'da tır polis aracına çarptı

Horasan ilçesinde meydana kazada, 1 polis memuru yaralandı.

İHA | 30.07.2019 - 12:53..
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Horasan’dan Erzurum istikametine seyir halinde olan İran plakalı tır, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı polis aracına çarptı.

POLİS MEMURU YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında, polis memuru Alican Katar yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Erzurum'da tır polis aracına çarptı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Horasan Erzurum karayolunda trafik akışı, kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da tır polis aracına çarptı VİDEO

Erzurum'da tır polis aracına çarptı

Erzurum'da tır polis aracına çarptı

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