Horasan’dan Erzurum istikametine seyir halinde olan İran plakalı tır, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı polis aracına çarptı.
POLİS MEMURU YARALANDI
Meydana gelen trafik kazasında, polis memuru Alican Katar yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle Horasan Erzurum karayolunda trafik akışı, kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum'da tır polis aracına çarptı VİDEO