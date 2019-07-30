Erzurum'da tır polis aracına çarptı

Bodrum'da girdiği evlerde uyuyanları izlediği iddia edilen şahış için mahalleli sabaha kadar nöbet tutuyor.

Uyuyanları izleyip kaçan şahıs Bodrumluları tedirgin etti

Konya'da yılana ateş eden adam, eşini öldürdü

Sürpriz bir kararla ayrılan Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu'nun, barıştığı iddia edilmişti.

Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu kafaları karıştırdı

Hastaneye kaldırılan 7 yaralının da durumları iyi, hayati tehlikesi yok.

Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunu yaşadığı 2014 yılında Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Niyazi Eniseler, bu sezon mart ayında mutlu sona ulaşacaklarını ifade etti.

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Çörek otu yağı zayıflatıyor mu

Zayıflamaya hızlı bir çözüm arayan insanlar, birçok popüler diyet seçeneği deniyorlar. Peki, son zamanlarda oldukça popüler hale gelen çörek otu yağı gerçekten zayıflatıyor mu?