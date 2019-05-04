Erzurum'da trafik polisleri ve jandarmadan operasyon

Erzurum’un Oltu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yapmış olduğu yol uygulamaları esnasında durdurulmak istenen Murat Ayaydın yönetimindeki pikap kamyonet, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.
55 MÜLTECİ YAKALANDI
Yol boyu yaşanan kovalamaca sonucu araç, Dutlu Köyü mevkisinde durduruldu. Pikap kamyonet içerisine tıka basa binen 55 mülteci yakalandı.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ VE YANINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Yakalan mülteciler, Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Erzurum’a gönderilirken, araç sürücüsü Murat Ayaydın ve yanındaki Fırat Ayaydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.