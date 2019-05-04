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Erzurum'da trafik polisleri ve jandarmadan operasyon

Erzurum’un Oltu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan pikapın içerisindeki 55 kaçak mülteci yakalandı.

İHA | 04.05.2019 - 12:36..
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Erzurum’un Oltu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yapmış olduğu yol uygulamaları esnasında durdurulmak istenen Murat Ayaydın yönetimindeki pikap kamyonet, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.

55 MÜLTECİ YAKALANDI

Yol boyu yaşanan kovalamaca sonucu araç, Dutlu Köyü mevkisinde durduruldu. Pikap kamyonet içerisine tıka basa binen 55 mülteci yakalandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ VE YANINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalan mülteciler, Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Erzurum’a gönderilirken, araç sürücüsü Murat Ayaydın ve yanındaki Fırat Ayaydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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