Erzurum'da traktör iş yerine girdi

Erzurum'un Horasan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde beş katlı apartmanın alt katında bulunan iş yerinden içeri dalan traktör, paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, 3 araca çarptıktan sonra iş yerinden içeri dalarak durabildi.

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Kaza sonrasında işletmenin camı büyük bir gürültüyle kırılırken, dükkanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

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Kaza sonrasında traktör şoförü korku dolu anlar geçirdi. Kazanın yaşandığı anda mahallede bulunan vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri, "Biz olayı şu şekilde gördük. Bir patlama sesi geldi. Etrafa baktık, traktörün camı kırarak içeri daldığını gördük. Erkek bir sürücü vardı. Şükür kimseye bir şey olmadı. Ama burada önemli olan yaya kaldırımında bir şey olmaması. Orada biri olsaydı çarpabilirdi." dediler.

Olayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.