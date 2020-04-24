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Erzurum'da 20 tavuğu telef olan kadına yardım

Tavukları telef eden vaşak ahırdan uyutularak çıkarılırken, zor durumda kalan kadına, öğretim görevlisi yardımda bulundu.

DHA |
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Erzurum'da 20 tavuğu telef olan kadına yardım

Erzurum'un Oltu ilçesinde yalnız yaşayan Mümine Vural'ın tavuklarını beslediği ahıra, birkaç gün önce havalandırma bölümünden vaşak girdi.

Yem vermek için ahıra giden Vural, tavuklarını telef olmuş halde gördü.

VAŞAK GİZLENDİĞİ TAHTALARIN ARASINA SIKIŞTI

Karşısına çıkan vaşak ile büyük korku yaşayan Vural yakınlarından yardım isterken, vaşak ise gizlendiği tahtaların arasına sıkıştı.

Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Gelen görevliler tarafından vaşağa uyuşturucu iğne vuruldu ve vaşak uyutuldu.

"BENİM ZARARIMI KİM KARŞILAYACAK"

Tavuklarının telef edilmesinin ardından üzülen Mümine Vural, "Sabah ahırın kapısını açtığımda tavuklarımın birkaçını yerde yatarken gördüm. Arkaya doğru baktığımda ise önce aslan sandığım sonra vaşak olduğunu öğrendiğim hayvanı gördüm. Korkup dışarı, kaçtım. Yeğenlerimden yardım istedim. Ben tek başına yaşayan bir kadınım. Benim zararımı kim karşılayacak." dedi.

Erzurum'da 20 tavuğu telef olan kadına yardım

ÖĞRETİM GÖREVLİSİNDEN, KADINA YARDIM

Tavukları telef olunca zor durumda kalan Mümine Vural'a, yardım eli uzandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, haberlerde izlediği olayın ardından mağduriyet yaşayan Vural'a 20 tavuk parası gönderdi.

Erzurum'da 20 tavuğu telef olan kadına yardım

KADIN YENİ TAVUKLARINA KAVUŞTU

Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul'u arayan Bacak, Mümine Vural'ın zararını karşılamak için gönüllü olduğunu belirtti.

20 tavuk alınması için muhtar Orhan Kul'a para gönderen öğretim görevlisi Bacak, muhtar aracılığıyla tavukların Mümine Vural'a teslim edilmesini sağladı.

Yeni tavuklarına kavuşan Mümine Vural, Ergün Bacak'a teşekkür etti.

Erzurum'da 20 tavuğu telef olan kadına yardım

Erzurum'da 20 tavuğu telef olan kadına yardım

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