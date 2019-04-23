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Erzurum'da yarım milyon liralık reçine esrar ele geçirild

Erzurum Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrol uygulamalarında piyasa değeri 500 bin TL olan 4 kilo reçine esrar ele geçirildi.

İHA | 23.04.2019 - 13:43..
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Erzurum Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çayköy mevkiindeki yol uygulamalarında durdurulan otobüste kimlik kontrolü ve arama yapıldı.

4 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Arama sırasında arka taraflarda oturan iki kişinin şüpheli hareketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen şahısların yanlarında taşıdıkları sırt çantalarını arayan ekipler, çanta ve astar arasında zula diye tabir edilen yerde 4 kilo reçine esrar ele geçirdi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadeleri sonrasında Aşkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da yarım milyon liralık reçine esrar ele geçirild

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