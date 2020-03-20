Erzurum'da yaşlı adam evinde yanmış halde bulundu

Erzurum'un Oltu ilçesinde İsfendiyer Demirci, evin içerisinde yakmış olduğu piknik tüpünün yanındaki, benzin bidonunun tutuşmasıyla perde ve halılar yandı.
YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Çıkan yangını söndürmek isteyen yaşlı adam, alevlere kapılırken dumandan boğularak hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yaşlı adamın cesedi, Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
"İÇERİSİ DUMANDAN GÖRÜNMÜYORDU"
Her sabah 08.00-09.00 arası yabani güvercinlerine yem vererek karınlarını doyuran yaşlı adamın olmadığını fark eden komşularından Hasan Kara, "İsfendiyer amcayı göremeyince şüphelendim. Evin yanına geldiğimde pencerelerde kararma gördüm. İçerisi dumandan görünmüyordu. Şüphelenerek polisi aradım. Polis geldi evini açtığımızda yaşlı amcanın yanarak hayatını kaybettiğini öğrendik." dedi.