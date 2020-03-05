Erzurum'da yerli otomobilin kardan heykeli yapıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştiren fuara farklı bir çalışmayla katıldı.

YERLİ OTOMOBİLİN HEYKELİNİ YAPTILAR

Kentin farklı noktalarından topladıkları kar kütlelerini 3 günlük çalışmayla Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini çektiği milli otomobilin de bulunduğu dev heykeller üretildi.

ZİYARETÇİLER HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Erzurum'un simgelerinden Çifte Minareler, Doğu Anadolu Gözlemevi ve çift başlı kartal heykelleri de fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuarı ziyaret eden misafirler, kar ve buzdan heykel bölümüne büyük ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.