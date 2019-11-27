Erzurumlu Canısı'yı bıçaklayan saldırgan serbest kalabilir

Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent Mahallesi'nde Murat Y. isimli şahıs, çalıştığı özel marketteki iş arkadaşı Canısı T.'ye arkadaşlık teklif etti.

Murat Y., teklifinin ardından genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Markette de genç kızı rahatsız etmeye başlayınca market müdürü Murat Y.'yi önce işten uzaklaştırdı, ardından çıkardı.

3 BIÇAK DARBESİ ALDI

Yaşananları hazmedemeyen ve markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.'ye saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Murat Y., kaçmaması için Canısı T.'yi kolundan tuttu. Genç kız, sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'ı etkisiz hale getirip, elindeki bıçağı aldı.

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GENÇ KIZ KORKU YAŞIYOR

Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı. Bunun üzerine Canısı T., şahsın serbest kalmasından korktuğu için sosyal medyadan kampanya başlatarak, destek istedi.

"PARASI NEYSE VERELİM"

Yarın Erzurum Adliyesi'nde görülecek olan davada sanığın serbest kalmasından korkan Canısı T., geçtiğimiz günlerde 5 sayfalık bir yazı yayınladı. Canısı T., yayınladığı yazıda, olay günü Murat Y.’nin ailesinin kendi ailesini arayarak, “Senin kızın yüzünden benim oğlum ceza çekemez, parası neyse verelim.” dediklerini iddia etti. Murat Y.’nin serbest kalması halinde kendisinin şehrini ve ismini değiştirmek zorunda kalacağını ifade eden Canısı T., yazısının son kısmında, “Ben adımı çok seviyorum değiştirmek istemiyorum. Ben Erzurum'u çok seviyorum gitmek istemiyorum.” dedi.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK DESTEK

Canısı T.’nin yayınladığı mesajın ardından sosyal medyadan destek ise çığ gibi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, “Perşembe günü Erzurum Adliyesi'nde olacağız.” diyerek genç kıza destek vereceklerini belirtti.