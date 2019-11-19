Erzurumlu dadaş doğalgaz faturasını indirme yolunu buldu

Erzurum’da yaşayan Ebubekir Taşbaşı, üretmiş olduğu tasarruf peteği ile faturaları 7 buçuk liraya indirip, cepleri yakan fahiş fiyatları ortadan kaldırmayı planlıyor.

MADDİ TASARRUF HEDEFLİYOR

Taşbaşı, peteklere döşemiş olduğu devir daim su sistemi ile özel bir gaz sistemini birleştirerek, doğalgaz maliyetlerini olabilecek en düşük seviyeye indirilebileceğini söyledi. Taşbaşı, enerji tasarrufu açısından önemli olan buluşuyla, yüzde 90’a varan maddi tasarruf hedefliyor.

7 BUÇUK LİRAYA ISINMA

Taşbaşı, “Kış aylarında yakıttan tasarruf için bir petek dizayn ettim. Doğalgaz veya elektrikli kombi fark etmeksizin peteğin içerisinde bulunan ısıya duyarlı civalı gazın ısınması sayesinde petek ısınmaya başlayacak, peteğin ısınmasıyla ise odanız sadece 7 buçuk liraya ısınacak.” dedi.

SERİ ÜRETİM İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Evlere montajlanan peteklerin gazlarının bitmesi ile ilgili seri üretim sonrasında servis elemanlarının gaz doldurma işlemini evlere gelerek gerçekleştirebileceğini dile getiren Taşbaşı, gazın ısınması hususunda ise buluşunu testlerden geçirdiğini vurguladı. Taşbaşı, Konya’da ilk seri üretim için ise görüşmelere başladı.