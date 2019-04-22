Erzurumlular cağ kebabına doydu

Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda, "43. Turizm Haftası"nın kapanış programında "Cağ Kebap Müzik Folklör Şöleni" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
YOĞUN İLGİ VARDI
Lokantacılar Odasınca yaklaşık 500 kilogram cağ kebabının ikram edildiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Ok atma, curling, basketbol gibi çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte, vatandaşlara kitap dağıtıldı, çeşitli yörelerin halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.
Vatandaşlara yarım ton cağ kebabı dağıttılar VİDEO