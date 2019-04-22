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Erzurumlular cağ kebabına doydu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "43. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında, yaklaşık 500 kilogram cağ kebabı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

AA | 22.04.2019 - 04:40..
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Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda, "43. Turizm Haftası"nın kapanış programında "Cağ Kebap Müzik Folklör Şöleni" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzurumlular cağ kebabına doydu

YOĞUN İLGİ VARDI

Lokantacılar Odasınca yaklaşık 500 kilogram cağ kebabının ikram edildiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Erzurumlular cağ kebabına doydu

Ok atma, curling, basketbol gibi çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte, vatandaşlara kitap dağıtıldı, çeşitli yörelerin halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

Vatandaşlara yarım ton cağ kebabı dağıttılar VİDEO

Erzurumlular cağ kebabına doydu

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