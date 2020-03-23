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Erzurumlulardan korona bestesi

Koronavirüsün yayılması sonucu beste yazan fasıl ekibinin solisti, arkadaşlarıyla beraber maske takıp, bestesini söyledi.

İHA | 23.03.2020 - 13:40..
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Türkiye'de koronavirüse karşı ilginç yöntemler baş göstermeye başladı.

Görüntüler Erzurum'dan...

Bir fasıl ekibi solisti, virüsle ilgili beste yazdı. Solist bestesindeki "Türkiye’me yakışmazsın, git korona git buradan" sözlerini, arkadaşlarıyla birlikte maske takarak seslendirdi.

Erzurumluların 'Git Korona Git buradan' bestesi

"KORONAVİRÜSÜN HAKKINDAN GELECEĞİZ"

Fasıl solisti Fikret Şimşek, koronavirüse karşı birçok önlemlerin alındığını belirterek, "Devlet 14 maddelik bir uygulama kararı aldı, bizlerin de vatandaş olarak bunlara uyması gerekiyor. Bu saatten sonra kapı kapı dolaşarak değil de, evimizde durarak dünyamızı etkisi alan koronavirüsün hakkından gelmiş olacağız. Hem de sağlığımız açısından da güvende olacağız." dedi.

Erzurumlulardan korona bestesi

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