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Erzurumluların mera kavgası: 4 yaralı

Köylüler arasında meydana gelen mera kavgasında, 4 kişi yaralandı.

DHA | 10.06.2019 - 17:19..
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Erzurum'un merkez Aziziye ilçesine bağlı Güllüce ve Çavuşoğlu köylüleri arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

50 YILLIK MERA KAVGASI

50 yıldır süren mera anlaşmazlığı nedeniyle 2 köy halkı, dün bir kez daha karşı karşıya geldi. Köylüler arasında öğle saatlerinde başlayan tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada Güllüce köyünden Hüseyin, Hakan ve Arif Camcı kardeşler ile Emre Leylek yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen helikopter ile Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları ağır olan Hüseyin ve Hakan Camcı kardeşler tedavi altına alındı.

Silahı kullanan saldırganın kaçtığı olayın ardından jandarma ekipleri, 2 köyde de geniş güvenlik önlemi aldı.

Erzurumluların mera kavgası: 4 yaralı

Erzurumluların mera kavgası: 4 yaralı

Erzurumluların mera kavgası: 4 yaralı

Erzurumluların mera kavgası: 4 yaralı

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