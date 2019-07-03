Erzurum'un yeni gözdesi: Kırmızı periler diyarı

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan, "kırmızı periler diyarı" olarak adlandırılan ve oluşumunun yanı sıra yapısı bakımından da Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Büyük Kanyon ile benzerlik taşıyor.

TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ

Türkiye'nin önemli turizm bölgeleri arasında gösterilen Narman Peribacaları'nın tanıtımı için yürütülen çalışmalar sayesinde yurt içinden ve yurt dışından birçok turist bölgeye gelerek, jeolojik oluşumun güzelliğini yerinde görme imkanı buluyor.

FİLM YAPIMCILARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Kendisine hayran bıraktığı ziyaretçileri binlerce yıl geçmişe götüren sahada, daha önce çok sayıda yerli ve yabancı film yapım ekibi de inceleme yapmıştı.

TURİZME KAZANDIRMA PROJESİ

Narman Peribacaları'nın turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin protokolü imzalandı. Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı açıklamada, Narman Peribacaları'nın çok etkileyici olduğunu ifade ederek "Dünyada ender bölgelerden bir tanesi fakat tuvalet ihtiyacınızı gidereceğiniz yer dahi yok. Bu konuda şaşkınlığımı ifade etmek isterim." dedi.

Memiş, burayı turizme kazandırma işini kendilerine görev edinerek işe koyulduklarını aktararak şöyle devam etti:

"2-3 AYDA BİTİRMEK ÜZERE TESİS YAPACAĞIZ"

"Hemen hemen projeyi çizdik, bitmek üzere. Burada hemen başlayıp 2-3 ayda bitirmek üzere tesis yapacağız. Bu tesiste 4-5 tane konaklama tesisi olacak ama herkesi konaklatacak durumda olmayacağız, aynı anda 300 kişiye yemek verebileceğiz. En az 4 tane tur otobüsü geldiğinde karşılayabilecek bir tesis inşaatını başlatacağız. Orada bisiklet, atlı ve ATV'li safari ile trekking parkurları oluşturacağız. Bütçemizi denkleştiriyoruz ve bu protokolle ihaleyi yapıp işe koyulacağız. Bu şehre değer katmak istiyoruz. Erzurum'un turizmden daha çok para kazanmasını ve istihdam yaratmak istiyoruz."

ORGANİZASYONLAR ARTACAK

Kentte turizm açısından yeni parkur ve alanlar geliştirmek istediğini aktaran Memiş, kendisinin de farkındalık oluşturmak için rafting, kano, bisiklet safari ve trekking yaptığını söyledi. Tesis olduğunda Narman Peribacaları'nda daha çok organizasyon yapılacağını dile getiren Memiş, böylece ilçede ve ilde istihdamın artacağını vurguladı.