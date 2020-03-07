taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Esad anlaşmadan mutlu

Rusya ile Türkiye'nin İdlib konusunda varılan mutabakat için, Esad, mutlu olduğunu söyledi.

AA | 07.03.2020 - 15:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la telefon ile görüşmüş, Türkiye ile yapılan görüşmeye dair bilgi alışverişi yapıldığı ifade edilmişti.

TÜRKİYE MADDELERE UYARSA HER ŞEY OLUMLU OLUR

Rus ve Türk liderlerin görüşmelerinden çıkan sonuçları çok olumlu bulduğunu dile getiren Esad, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin, "Türkiye’nin anlaşma maddelerine uyması halinde Suriye halkı üzerinde olumlu etkileri olacağını" söyledi.

Esad anlaşmadan mutlu

"TÜRKİYE GERİ ÇEKİLDİĞİ İÇİN MUTLUYUM"

Telefon görüşmesinde Esad, İdlib hakkında varılan anlaşmanın Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünün güvence altına alma çabalarının bir parçası olduğu söyledi.

Esad, Moskova’da varılan anlaşmanın ‘siyasi sürecin yeniden başlaması için elverişli bir atmosfer oluşturulmasına katkı sağlayacağını’ dile getirerek "Türkiye'nin geri çekildiği için mutluyum" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
16 yaşındaki lise öğrencisi kalp krizi geçirip, öldü
Iğdır'da lise öğrencisi, okula gitmek için beklediği otobüs durağında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Alman uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 2 teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Kadir Şeker davasında Suriyeli çocukların ifadesi alındı
Kadir Şeker davası, bugüne kadar yapılmış en titiz soruşturmalardan biri oldu.
Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız: Bunu çalmışsın
Bir erkek çocuğun elinden cep telefonunu gasp eden hırsız yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu
Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu
1029
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
198
Şam'da askeri üste korona alarmı
Şam'da askeri üste korona alarmı
181
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
196
CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu
CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu
955
Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi
Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi
561
Beşiktaş-Ankaragücü maçında penaltı tartışması
Beşiktaş-Ankaragücü maçında penaltı tartışması
97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir