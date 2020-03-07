Esad anlaşmadan mutlu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la telefon ile görüşmüş, Türkiye ile yapılan görüşmeye dair bilgi alışverişi yapıldığı ifade edilmişti.

TÜRKİYE MADDELERE UYARSA HER ŞEY OLUMLU OLUR

Rus ve Türk liderlerin görüşmelerinden çıkan sonuçları çok olumlu bulduğunu dile getiren Esad, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin, "Türkiye’nin anlaşma maddelerine uyması halinde Suriye halkı üzerinde olumlu etkileri olacağını" söyledi.

"TÜRKİYE GERİ ÇEKİLDİĞİ İÇİN MUTLUYUM"

Telefon görüşmesinde Esad, İdlib hakkında varılan anlaşmanın Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünün güvence altına alma çabalarının bir parçası olduğu söyledi.

Esad, Moskova’da varılan anlaşmanın ‘siyasi sürecin yeniden başlaması için elverişli bir atmosfer oluşturulmasına katkı sağlayacağını’ dile getirerek "Türkiye'nin geri çekildiği için mutluyum" ifadelerini kullandı.