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Esad Arap Birliği'ne geri dönüyor

Suriye rejimi, 8 yıl sonra Arap Birliği tarafından davet edildi.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 12:05..
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The Guardian gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, 2019 yılında Arap dünyasının diğer liderlerinin yanındaki yerini yeniden alması bekleniyor. Buna göre, birliğin 22 üyesi arasında Suriye’nin yeniden kabul edilmesi için artan bir oy birliği söz konusu.

ABD BASKI YAPIYOR

Haberde, ABD’nin ise müttefikleri Riyad ve Kahire’ye, bu adımın atılmaması için baskı yaptığı da belirtildi.

SUDAN DEVLET BAŞKANI ZİYARET ETMİŞTİ

Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in, geçen hafta Şam’a gidip Esad’la bizzat görüşmesi ise Esad ile Arap dünyası arasında eriyen buzların bir göstergesi olarak yorumlanmıştı. Yedi yıl sonra Şam’ı ziyaret eden ilk Arap lider olarak Beşir’in, bu adımı iyi ilişkiler içinde olduğu Suudi Arabistan’ın talebiyle attığı yorumu da yapılmıştı. Suriye devlet medyasının, Beşir’in, Esad’la el sıkışırken çekilen fotoğrafları ‘Dahası gelecek’ etiketiyle paylaşması da dikkat çekmişti.

Esad Arap Birliği'ne geri dönüyor

BAE ELÇİLİĞİ YENİDEN AÇILIYOR

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Şam’daki büyükelçiliğinin de Suudi Arabistan’ın diplomatik jestlerinin bir parçası olarak açılacağı iddia ediliyor. The Guardian’ın Şam’daki kaynaklarına göre, ilişkilerin 2011’de kesilmesi sonrası kapanan elçilik binasında, son günlerde bir hareketlilik söz konusu. Binaya temizlik işçilerinin ve dekoratörlerin girip çıktığı, dışarıdaki dikenli teller ile beton bariyerlerin kaldırıldığı belirtiliyor.

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