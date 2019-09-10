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Esad bombaladı siviller Türkiye'ye yöneldi

Suriye'nin kuzeyinden yeni bir göç dalgasına karşı hazırlıklar hızlandı. Yerel kaynaklar sayının 500 bine yaklaştığını kaydetti.

Haber Merkezi | 10.09.2019 - 05:21..
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Suriye'de Beşar Esad rejimi, İdlib'deki sivil yerleşimlere yeniden havan ve roket gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Cephe hatlarını ara ara vurmaya devam eden rejim, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in Kefrenbil ilçesi ile Cercenaz beldesi, Tuh, Deyr Şarki, Tel Mennis, Marşimarin, Maarethırme ve Şeyh Mustafa köylerine yoğun atışlar gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'YE DOĞRU 500 SİVİL YOLDA

Rejimin sivil yerleşim bölgelerine saldırıları yeni ve büyük bir göç hareketini tetikliyor.Türkiye'ye yakın bölgelere doğru yönelen sivil sayısı 500 bin kişiye yaklaştı.

Yerel kaynakların haberine göre, bu kişilerin hepsinin henüz sınır bölgesine ulaşmadığını, ancak saldırıların sürmesi halinde İdlib'den kaçanların Türkiye sınırına yönelmesinin kaçınılmaz olduğu aktarıldı.

HEM TÜRKİYE'Yİ HEM DE AVRUPA'YI ETKİLER

Sayının 500 binle de sınırlı kalınmayacağını bildiren haberlerde" İdlib'de bu sayının çok çok üzerinde korunmasız sivil bulunuyor. Yeni bir göç hareketi Türkiye'yi olduğu gibi Avrupa'yı da etkiler şeklinde duyuruldu.

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