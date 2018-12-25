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Esad güçleri Arimah'a girdi

Beşar Esad rejimi güçleri, terör örgütü YPG/PKK ile koordinasyon içerisinde Suriye'nin Münbiç bölgesine askeri unsurlarını soktu.

AA | 25.12.2018 - 15:42..
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Esad güçleri Arimah'a girdi

Münbiç'teki güvenilir kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre; rejim güçlerini taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, yaklaşık 1 saat önce ilçenin güneyinden giriş yaptı.Esad güçleri Arimah'a girdi

KONTROL REJİM GÜÇLERİNE BIRAKILDI

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla kısa bir toplantı yapan rejim güçlerinin konvoyu, görüşmenin ardından ilçenin batı kırsalında yer alan Arimah beldesine yöneldi.

Esad güçleri Arimah'a girdi

YPG/PKK, Arimah'ın kontrolünü rejim güçlerine bıraktı.

Arimah beldesi, Münbiç'in batısıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alıyor.

Münbiç'in diğer bölgelerinde YPG/PKK işgali sürerken, ABD'nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor.

ABD askerleri, Münbiç ilçe merkezi ve kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle, cephe hattı durumundaki Sacu Çayı kıyısında konuşlanmış durumda.

Esad güçleri Arimah'a girdi VİDEO

Esad güçleri Arimah'a girdi

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