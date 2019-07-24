Esad İdlib'e hava saldırılarını sürdürüyor: 2 ölü

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, Esad rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib ilinin Ariha ve Marratinnuman ilçeleri, Der Sünbül ve Temaniye köyleri ile Hama ilinin Morik ilçesi, Sermaniye, Lahaya ve Hevice köylerine hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.

RUSYA'YA AİT UÇAKLAR HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Gözlem evine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da İdlib'in Han Şeyhun ilçesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esad rejiminin hava saldırılarında Marratinnuman'da 2 sivil yaralanırken, Ariha'da da 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Esad rejimi ve Rusya'nın, İdlib'in Serakib ve Marratinnuman ilçelerindeki pazar yerlerine önceki gün düzenledikleri hava saldırılarında 50 sivil yaşamını yitirmişti.