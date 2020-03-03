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Esad, Libya'nın Şam Büyükelçiliği'ni Hafter'e verdi

Esad rejimi, Libya'nın Şam Büyükelçiliğini darbeci Hafter yanlısı sözde hükümete devretti.

AA | 03.03.2020 - 12:55..
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Esad rejimi ile darbeci general Hafter arasındaki iş birliği, bir kez daha gözler önüne serildi.

Rejim, Libya’nın Şam Büyükelçiliği’ni Hafter yanlısı sözde hükümete vererek, onu tanıyan ilk yönetim oldu.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ HAFTER YANLILARINA VERİLDİ

Esad rejiminin haber ajansı SANA’ya göre, 8 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçen Libya’nın Şam Büyükelçiliği, Hafter yanlısı sözde hükümete verildi.

Esad, Libya'nın Şam Büyükelçiliği'ni Hafter'e verdi

Hafter yanlısı sözde hükümet temsilcileri ile Şam'da mutabakat zaptı imzalayan rejim, onu tanıyan ilk yönetim oldu.

Başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi olarak biliniyor.

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