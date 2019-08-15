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Esad rejimi bin 900'den fazla Suriyeliyi alıkoydu

Suriye İnsan Hakları Ağının yayınladığı rapora göre, Suriye'ye geri dönen 15 sivilin tutukluyken işkence edilerek öldürüldüğü belirtildi.

AA | 15.08.2019 - 17:43..
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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esad rejiminin, 2014-2019 yıllarında sığındıkları ülkelerden Suriye'ye geri dönen 1.916 sivili alıkoyduğunu bildirdi.

ZORLA ASKERE SEVK

SNHR, Suriye'ye geri dönenler ve ülkede alıkonulanlara ilişkin yayınladığı raporda, alıkonulan 1.916 sivilin 219'unu çocuk, 157'sini kadınların oluşturduğu vurgulandı. Raporda, 15 sivilin tutuklu iken işkence edilerek öldürüldüğü belirtildi. Raporda, Esad rejiminin alıkoyduğu 1.916 sivilin 1.132'sini tahliye etmesinin, ardından zorla askere sevk ettiği bilgisine yer verildi.

Esad rejimi bin 900'den fazla Suriyeliyi alıkoydu

"SURİYELİ MÜLTECİLER ASLA ÜLKELERİNE DÖNMEMELİ"

Rejimin hapishanesinde kalan 784 tutuklunun 638'inin zorla kaybettirildiği, yani akıbetleriyle ilgili bilgi alınamadığı belirtilen raporda, "Suriye rejimi ciddi ve barbarca tehdit oluşturmaya devam ediyor. Suriyeli mülteciler asla ülkelerine dönmemeli." ifadelerine yer verildi.

14 BİNDEN FAZLASI İŞKENCE İLE ÖLDÜRÜLDÜ

SNHR'nin 30 Nisan'da yayımladığı raporda, Esad rejiminin iç savaşın başından Nisan 2019'a kadar geçen sürede alıkoyduğu yüz binlerce kişiden 14 bin 9'unu işkence ederek, öldürdüğü belirtilmişti.

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