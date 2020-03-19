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Esad rejimi, Dera'da 6 sivili öldürdü

Temmuz 2018'de Rusya'nın dayattığı uzlaşıyla Esad rejiminin kontrol etmekte zorlandığı Dera'da, gerginlik sürüyor.

AA | 19.03.2020 - 12:49..
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Esad rejimi, Dera'da eski askeri muhaliflerle çatıştı.

Çatışmada 8 unsurunu kaybeden rejim güçleri, Dera'nın batısındaki Celin beldesine topçu saldırısı düzenledi.

6 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Sivillerin hedef alındığı saldırıda 3'ü çocuk, 6 sivil öldürüldü. Beldede gerginlik devam ediyor.

Esad rejimi, Dera'da 6 sivili öldürdü

DERA'DAKİ SON DURUM

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Esad'a hitaben, "Ey doktor (Beşar Esad) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan Suriye'deki halk ayaklanmasının fitili, Dera ilinde ateşlemişti.

Rusya'nın ara buluculuğunda rejimin muhaliflerle Temmuz 2018'de yaptığı görüşmede, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Esad rejimi, Dera'da 6 sivili öldürdü

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif ve orta silahlara sahip.

Bölge halkı ise rejimi anlaşmaya uyması için uyarırken, tutukluları serbest bırakması için de sık sık gösteriler düzenliyor.

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