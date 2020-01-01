Esad rejimi İdlib'de okulu vurdu: 4'ü çocuk, 8 ölü

1 Trabzonspor, şimdilik Hüseyin Cimşir'e emanet Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, ikinci yarı öncesi çalışmalara Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

2 Bolu Dağı'nda yoğun kar trafiği etkiliyor D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede gece saatlerinde sağanağın ardından başlayan kar yağışı devam ediyor.

3 355 ton sahte şarabın üretildiği fabrika mühürlendi Tekirdağ'da sahte içki üretildiği belirlenen şarap fabrikasına yapılan operasyonda, 355 ton sahte şarap ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin kapüşon ele geçirildi.

4 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 86,5 kilo eroin ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yeni yılın ilk saatlerinde, Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı’nda 86,5 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

5 Fenerbahçe, Nana Ampomah'ın peşinde Moses'ın performansından memnun kalmaya Fenerbahçe yönetimi, kanat bölgesine takviye yapmaya karar verdi. Sarı-lacivertliler, Düsseldorf forması giyen Nana Ampomah'ı gündemine aldı.

6 Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, bölgeye girebilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı.