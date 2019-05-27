Esad rejimi İdlib'de sivilleri hedef aldı

Esad rejiminin İdlib’e saldırıları devam ediyor. Yapılan saldırılar, Türkiye sınırına mültecilerin akın etmesine neden oluyor.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları dün gece, İdlib'in Kefrenbil ve Han Şeyhun ilçeleri, Ermenaya ve Fattere köyleri ile Hama'nın Latamine ve Kefer Zite ilçelerine gerçekleştirilen hava saldırısı gerçekleştirdi.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil daha hayatını kaybetti.

Esad rejimi İdlib'i bombaladı