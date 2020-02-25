Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 4 ölü

Esad rejimi güçleri, Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor.
İdlib kent merkezindeki yerleşimlere yönelik saldırıda bir çok ev ve iş yerinde hasar oluştu.
OKULLARA MİSKET BOMBALI SALDIRI
Saldırılarda dört okul misket bombasıyla vuruldu. İkisi öğretmen, biri öğrenci dört sivil hayatını kaybetti.
Esad, İdlib'deki okullara misket bombasıyla saldırdı VİDEO
Karadan karaya atılan misket bombasının patladıktan sonra betona saplanan kapsülü dikkati çekti.
RUS SAVAŞ UÇAKLARI İDLİB'İ BOMBALADI
Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da gün içinde İdlib kent merkezini bombaladı.