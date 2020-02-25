1 Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop seçildi TÜİK'in son yayınladığı verilere göre Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan il yeniden Sinop oldu.

2 Trump: Koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak Binlerce insanın ölümüne neden olan ve hızla dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs için ABD Başkanı Trump, aşının piyasaya çıkacağını belirtti.

3 Feghouli'nin taktiği Galatasaray'a golü getirdi Hafta boyunca duran top çalışan sarı-kırmızılı takım, bunun meyvesini derbide topladı. Feghouli'nin Donk'un Fenerbahçe'ye attığı kafa golünde yaptığı markaj Galatasaray'a golü getirdi.

4 G.Saray pankartla ilgili suç duyurusunda bulunacak Galatasaray Kulübü, "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı ile ilgili suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

5 Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 4 ölü Rusya destekli Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'de sivilleri bombaladı. Okulların vurulduğu saldırıda dört sivil hayatını kaybetti.

6 Atakan için pedofili açıklamalar yapan çalışan kovuldu Sosyal medyada okuduğu kitaplarla bir anda gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar için "tecavüz edilmeli" ifadelerini kullanan Özyeğin Üniversitesi çalışan Erkan Naldemirci'nin, işine son verildi.