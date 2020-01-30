taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9807
Euro
6.5995
Altın
1581.67
Borsa
119849.65
Gram Altın
304.328
Bitcoin
55430.4

Esad rejimi İdlib'i vurdu: 11 ölü

Esad rejimine ait uçaklar İdlib'de bir fırın ve hastaneyi vurdu.

DHA | 30.01.2020 - 19:44..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları devam ediyor. Binlerce insanın saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına kaçtığı İdlib'de yine bombalar patladı

11 ÖLÜ 40 YARALI

İdlib'in Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu. Yapılan hava saldırısında 11 kişi ölürken, 40 kişi de yaralandı.

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti.

İdlib'in güneyindeki Eriha’da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü -1

İdlib'in güneyindeki Eriha’da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü -2


İdlib'in güneyindeki Eriha’da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü -3


İdlib'in güneyindeki Eriha’da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü -4

İdlib'in güneyindeki Eriha’da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü -5

İdlib'in güneyindeki Eriha’da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü -6

İlginizi Çekebilir
ABD korenavirüs çıktığı için mutlu
Trump'ın Ticaret Bakanı, Çin'de can alan koronavirüs için "ABD ekonomisine yarayacak" dedi
Tokya'da yarışacak Alman atlet dikkat çekiyor
Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarışmaya hazırlanan Alman atlet Alica Ѕchmidt, Busted Coverage dergisi tarafından yaşayan en güzel ve en seksi kadın atlet seçildi.
İspanyol tarım işçileri ve işçi sendikaları grevde
İspanya'da tarım işçileri ve ülkenin kuzeydeki Bask ile Navarra bölgelerindeki işçi sendikaları, greve gitti.
İngiliz vekiller Avrupa Parlamentosu’na veda etti
AB’den ayrılması kesinleşen İngiltere, Avrupa Parlamentosu’nda görev yapan parlamenterlerini geri çekti. Birçok vekil gözyaşlarına boğulurken Brexit Parti lideri sevinç gösterisinde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi iddiası

Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi iddiası

577
Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

2713
Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

124
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepkiler

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepkiler

226
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun tatilini yanlış buldu

Fatih Portakal, İmamoğlu'nun tatilini yanlış buldu

226
İsmail Küçükkaya boşandı

İsmail Küçükkaya boşandı

257
Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir