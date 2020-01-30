Esad rejimi İdlib'i vurdu: 11 ölü

Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları devam ediyor. Binlerce insanın saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına kaçtığı İdlib'de yine bombalar patladı

11 ÖLÜ 40 YARALI

İdlib'in Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu. Yapılan hava saldırısında 11 kişi ölürken, 40 kişi de yaralandı.

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti.





















