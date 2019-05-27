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Esad rejimi ile YPG/PKK arasında yeni petrol anlaşması

Akaryakıt krizi yaşayan Beşar Esad rejimi, terör örgütü YPG/PKK ile yeni petrol anlaşması yaptı.

AA | 27.05.2019 - 16:51..
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Esad rejimi ile YPG/PKK arasında yeni petrol anlaşması

Suriye'de akaryakıt krizi yaşayan Beşar Esed rejimi, petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal eden terör örgütü YPG/PKK ile yeni petrol anlaşması yaptığını duyurdu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, akaryakıt krizini aşmaya çalışan Esad rejimi ile terör örgütü YPG/PKK ham petrol satışı konusunda anlaştı.

Anlaşmaya göre, YPG/PKK, Irak sınırına hakim Deyrizor'un doğu kırsalında yer alan Tanak petrol sahasından çıkardığı ham petrolün varilini, 41 dolardan Esad rejimine satacak.

Ülkedeki bütün petrol rafinerilerinin kontrolünü elinde bulunduran rejim güçleri, ham petrolü işleyerek akaryakıt krizinin önüne geçmeyi planlıyor.

TAKAS KONUSUNDA ANLAŞMA

YPG/PKK ve Esad rejimi, geçen sene haziran ayında Deyrizor'da örgütün işgalindeki en büyük yataklardan El Ömer'den çıkartılan petrolü takas etme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Rejim ve YPG/PKK, yaklaşık iki yıl önce Suriye'de örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşma kararı almıştı.

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

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