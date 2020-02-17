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Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep kırsalını vurdu

Darat Izza kasabasında, hastanelerin vurulması nedeniyle en az 4 kişi ağır yaralandı.

İHA | 17.02.2020 - 14:46..
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Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, Halep kırsalındaki Darat Izza kasabasının farklı bölgelerine ağır saldırılar düzenliyor.

Saldırılarda El Kanana ve El Ferdavs hastaneleri hedef alındı.

EN AZ 4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Saldırılar sonucu El Kanana ve El Ferdavs hastaneleri hizmet veremez hale geldi. Yerel kaynaklar, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Hastanedeki yetkililerden de en az 4 kişi ağır yaralandı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep kırsalını vurdu İZLE

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ YARALILARI TAŞIYOR

Sivil savunma ekipleri, yakınlarda bir hastane olmadığı için olay yerinde gerekli müdahaleyi yapmaya çalıştıktan sonra kritik durumdaki yaralıları, Afrin ve Cinderes ilçesindeki hastanelere kaldırmak için yola çıktı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep kırsalını vurdu

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep kırsalını vurdu

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep kırsalını vurdu

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep kırsalını vurdu

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep kırsalını vurdu

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