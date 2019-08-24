Esad rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit

Suriye'deki yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca mülteci, Türkiye'ye akın etti.

Suriye'deki güvenliğin sağlanması için adım atan ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Rusya ile yapılan anlaşmalar kapsamında bölgede, gözlem noktaları kuruldu.

Esad rejimi, Türk gözlem noktalarını hedef olarak görmeye başladı.

"TÜRK GÖZLEM NOKTALARI İMHA EDİLEBİLİR"

Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban, "Türkiye, Astana görüşmelerinde varılan mutabakatları yerine getirmedi ve gözlem noktalarını silah transfer tesislerine ve Suriye toprakları işgal noktalarına dönüştürdü.

Murik köyündeki Türk gözlem noktası kuşatma altında. Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarını imha edebilir." diyerek, küstah bir çıkışa imza attı.