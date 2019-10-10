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Esad rejiminden Türkiye'ye tehdit

Kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği operasyona, Esad rejiminden tehdit geldi.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 18:01..
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Esad rejiminden Türkiye'ye tehdit

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na, katil Esad yönetimi tehditlerde bulundu.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı yaptığı açıklama, “Suriye’deki terör gruplarına silah, koruma ve askeri eğitimden oluşan her türlü destek verdi.” şeklindeki iddialarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

Açıklamanın son bölümündeki ifadeler dikkat çekti...

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Türkiye’nin operasyonu için, “Suriye halkını koruma görevinin sadece Suriye Arap Ordusunu sahip. Türk operasyonuna her türlü meşru yoluyla karşı koyacağı” belirtildi.

ESAD'A KARŞI SAVAŞANLARI TÜRKİYE iLE MÜCADELEYE ÇAĞIRDILAR

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Esad'a karşı savaşmış kişilerin de Türkiye'ye karşı mücadele etme kararı alması durumunda onları, "kucaklamaya hazır olduklarını" ifade etti.

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