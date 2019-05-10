Esad rejiminin İdlib’e saldırıları devam ediyor: 6 ölü

Esad rejimi ve Rusya’ya ait uçakların, İdlib ve Hama arasında bulunan Han Şeyhun ve Kafr Nabl kırsal bölgelerine düzenlediği yoğun saldırıları devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki ağır bombardımanlar devam ederken sivillerin, güvenli bölgelere doğru göç ettiği belirtildi.

RUS UÇAKLARI DA SALDIRI DÜZENLİYOR

Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi tarafından yapılan açıklamada ise 26 Nisan’dan bu yana bölgeye 496’sı Suriye rejimi, 572’si ise Rus uçakları tarafından olmak üzere toplamda 1.068 hava saldırısı düzenlendi.

Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivilin ise Atme kampı gibi, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç ettiği ise aktarılmıştı. Öte yandan, sivillerin durumlarının çok kötü olduğu ve acil yardım bekledikleri de ifade edilmişti.